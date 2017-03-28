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10:32, 28 марта 2017 471

Погода помешала Бьорндалену наградить рязанскую биатлонистку. Видео

Погода помешала Бьорндалену наградить рязанскую биатлонистку. Видео

Рязанская биатлонистка Анна Тинякова стала призером юношеского Кубка Анны Богалий. Международный турнир прошел в Мурманске и собрал около 300 участников, результаты опубликованы на его сайте. 15-летняя спортсменка заняла третье место в спринте. В индивидуальной гонке и масс-старте девушка также попала в десятку лучших.

Соревнования должны были посетить самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален и его жена, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Планировалось в том числе их участие в награждении, но авиарейсы из Норвегии отменили из-за плохой погоды.

Напомним, биатлонистов в Рязани начали готовить в 2015 году.

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