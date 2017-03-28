Погода помешала Бьорндалену наградить рязанскую биатлонистку. Видео

Рязанская биатлонистка Анна Тинякова стала призером юношеского Кубка Анны Богалий. Международный турнир прошел в Мурманске и собрал около 300 участников, результаты опубликованы на его
Соревнования должны были посетить самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален и его жена, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Планировалось в том числе их участие в награждении, но авиарейсы из Норвегии отменили из-за плохой погоды.
Напомним, биатлонистов в Рязани начали готовить в 2015 году.