Рязанские десантники стали чемпионами по военно-спортивному ориентированию в Новороссийске. Об этом сообщил сайт «
В соревнованиях участвовали 120 военнослужащих, которые представляли 12 сборных. Первое место в командном зачете заняли десантники из РВВДКУ, второй стала команда 7-й десантно-штурмовой дивизии, на третьей строчке расположились военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Кроме того, курсанты РВВДКУ уступили команде 11-ой отдельной десантно-штурмовой бригады в военном пятиборье. Участники соревновались в стрельбе, метании гранаты, преодолении полосы препятствий, плавании и кроссе. Третье место в пятиборье заняла команда 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Фото сайт «