ХК «Рязань» вылетел из плей-офф. Видео

ХК «Рязань» всухую проиграл серию 1/8 финала и завершил сезон. В четвертом матче в четверг, 2 марта, хоккеисты дома уступили «СКА-Неве» в овертайме — 2:3. По ходу встречи команда проигрывала две шайбы, сравняла счет усилиями Ивана Коренкова и Владимира Карпова, но на 23-й дополнительной минуте пропустила решающую шайбу.
«Могли дожимать: в овертайме выглядели сильнее „СКА-Невы“, имели голевые моменты», — отметил главный тренер Алексей Алексеев. Его цитирует
Напомним, в предыдущих матчах рязанцы уступили
Фото сайта ХК «