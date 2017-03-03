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8:04, 3 марта 2017 150

ХК «Рязань» вылетел из плей-офф. Видео

ХК «Рязань» вылетел из плей-офф. Видео

ХК «Рязань» всухую проиграл серию 1/8 финала и завершил сезон. В четвертом матче в четверг, 2 марта, хоккеисты дома уступили «СКА-Неве» в овертайме — 2:3. По ходу встречи команда проигрывала две шайбы, сравняла счет усилиями Ивана Коренкова и Владимира Карпова, но на 23-й дополнительной минуте пропустила решающую шайбу.

«Могли дожимать: в овертайме выглядели сильнее „СКА-Невы“, имели голевые моменты», — отметил главный тренер Алексей Алексеев. Его цитирует сайт клуба. По серии в целом у специалиста не оказалось особых претензий к команде: «Все, кто выходил на площадку, бились, старались, выкладывались по максимуму. Могли по счету и получше сыграть, но в целом на данный момент имеем то что имеем».

Напомним, в предыдущих матчах рязанцы уступили 0:2, 1:2 в овертайме и 2:3.

Фото сайта ХК «Рязань»

© RZN.info

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