В выходные в Рязани сыграют в баскетбол, мини-футбол и женский волейбол

В выходные три рязанские профессиональные команды проведут очередные домашние матчи.
В субботу, 4 марта, «Элекс-Фаворит» примет «Зарю», представляющую Якутск. Игра начнется на «Арене Атрон» в 15 часов. Рязанцы занимают шестое в таблице, их соперник идет 11-м, но в предыдущем туре одержал разгромную победу. В первом круге команды разошлись миром 6:6.
В 17:00 субботы на паркет спорткомплекса РГУ на улице Свободы выйдут волейболистки ВК «Рязань» и «Тулицы». Клубы занимают пятую и первую строчки в группе. В Туле сильнее были хозяйки — 3:0 и 3:0.
В 13 часов воскресенья там же начнется повторный матч.
В 14:00 воскресенья во Дворце детского творчества прозвучит стартовый свисток игры БК «Рязань» и «Самары». «Зубры» занимают предпоследнее 11-е место, волжские баскетболисты — третье. В гостях рязанская команда уступила им 56:94.
Добавим, баскетбольный матч в прямом эфире