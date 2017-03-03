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17:54, 3 марта 2017 353

В выходные в Рязани сыграют в баскетбол, мини-футбол и женский волейбол

В выходные в Рязани сыграют в баскетбол, мини-футбол и женский волейбол

Фото: Pixabay.com

В выходные три рязанские профессиональные команды проведут очередные домашние матчи.

В субботу, 4 марта, «Элекс-Фаворит» примет «Зарю», представляющую Якутск. Игра начнется на «Арене Атрон» в 15 часов. Рязанцы занимают шестое в таблице, их соперник идет 11-м, но в предыдущем туре одержал разгромную победу. В первом круге команды разошлись миром 6:6.

В 17:00 субботы на паркет спорткомплекса РГУ на улице Свободы выйдут волейболистки ВК «Рязань» и «Тулицы». Клубы занимают пятую и первую строчки в группе. В Туле сильнее были хозяйки — 3:0 и 3:0.

В 13 часов воскресенья там же начнется повторный матч.

В 14:00 воскресенья во Дворце детского творчества прозвучит стартовый свисток игры БК «Рязань» и «Самары». «Зубры» занимают предпоследнее 11-е место, волжские баскетболисты — третье. В гостях рязанская команда уступила им 56:94.

Добавим, баскетбольный матч в прямом эфире покажут в интернете.

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