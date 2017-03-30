Скончался бывший игрок московского и рязанского «Спартака» Валерий Глушаков. Об этом сообщается на официальном
В 1977 году футболист отыграл за рязанский «Спартак до конца сезона, проведя за команду девять матчей.
За свою карьеру Глушаков также играл за «Красную Пресню» (Москва), «Пахтакор» (Узбекистан), СКА (Ростов-на-Дону), «Котайк» (Армения), «Куусюси» (Финляндия) и «Мунайши» (Казахстан). Валерий Глушаков является дядей капитана «Спартака», полузащитника сборной России Дениса Глушакова.
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