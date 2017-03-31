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13:33, 31 марта 2017 537

Карлсон, Мальвина и кот Базилио. В Рязани прошел первоапрельский забег. Фоторепортаж

Карлсон, Мальвина и кот Базилио. В Рязани прошел первоапрельский забег. Фоторепортаж

В Рязани прошел первоапрельский забег. В пятницу, 31 марта, на старт пятисотметровки в ЦПКиО вышло более ста школьников, студентов, учителей и преподавателей.

В очередном мероприятии в рамках программы «Бежим круглый год» могли поучастовать все желающие, имеющие допуск врача и костюм либо атрибут одежды, соответствующий Дню смеха.

В шести возрастных группах прошли 18 забегов. Участники бегали в костюмах клоунов, дедов морозов, Карслона, лисы Алисы, кота Базилио, Пьеро, Мальвины и других. Самым популярным стал наряд бабы-яги.

Призеров забега грамотами и ценными подарками наградил рязанский участник двух Олимпийских игр Кирилл Сосунов. Самой юной участницей стала трехлетняя девочка, в номинации «Самый оригинальный костюм» победил Прасковин Николай в образе бабы-яги и Елена Ананьева в наряде Карлсона. Самым дружным коллективом забега стали преподаватели школы № 15.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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