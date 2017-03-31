Московский боец снял видео об участии в рязанском турнире MMA

Московский боец клуба «Р.О.Д.Ъ.» Кирилл Фоменков снял видео об участии в рязанском турнире MMA. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube в среду, 29 марта, в рамках реалити-шоу «Фома в ММА».
В седьмом выпуске сериала 19-летний боец отправился на свой первый профессиональный бой ММА в Рязань, где ему предстояло встретиться с местным бойцом Владимиром Колясовым.
В Рязани Фоменков посетил ТЦ «Премьер», где прошло
В завершении выпуска Кирилл Фоменков поблагодарил болельщиков и своих тренеров за победу на турнире.