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16:38, 31 марта 2017 303

Московский боец снял видео об участии в рязанском турнире MMA

Московский боец снял видео об участии в рязанском турнире MMA

Московский боец клуба «Р.О.Д.Ъ.» Кирилл Фоменков снял видео об участии в рязанском турнире MMA. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube в среду, 29 марта, в рамках реалити-шоу «Фома в ММА».

В седьмом выпуске сериала 19-летний боец отправился на свой первый профессиональный бой ММА в Рязань, где ему предстояло встретиться с местным бойцом Владимиром Колясовым.

В Рязани Фоменков посетил ТЦ «Премьер», где прошло взвешивание участников турнира «Битва за Рязань» и гипермаркет «Глобус». Москвич выиграл свой поединок на техническим нокаутом. Главная же схватка вечера между Савиловым и Монсоном завершилась вничью.

В завершении выпуска Кирилл Фоменков поблагодарил болельщиков и своих тренеров за победу на турнире.

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