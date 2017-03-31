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11:04, 31 марта 2017 400

В воскресенье ФК «Рязань» впервые в году сыграет дома

В воскресенье ФК «Рязань» впервые в году сыграет дома

В воскресенье, 2 апреля, ФК «Рязань» впервые в 2017 году сыграет дома. На стадионе «Спартак» футболисты проведут контрольный матч с выступающей в зоне «Запад» «Коломной». Встреча начнется в 16:30, сообщил сайт клуба. Вход свободный.

Ранее рязанцы проводили спарринги в Москве, Московской, Тульской областях и Крыму.

Воскресный матч станет для команды последней проверкой перед возобновлением первенства России. Напомним, согласно последней предложенной версии календаря, она проведет три встречи на выезде, а дома сыграет только 30 апреля.

После осенней части турнира рязанские футболисты занимают в зоне «Центр» девятое место из 13.

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