В воскресенье ФК «Рязань» впервые в году сыграет дома

В воскресенье, 2 апреля, ФК «Рязань» впервые в 2017 году сыграет дома. На стадионе «Спартак» футболисты проведут контрольный матч с выступающей в зоне «Запад» «Коломной». Встреча начнется в 16:30, сообщил
Ранее рязанцы проводили спарринги в Москве, Московской, Тульской областях и Крыму.
Воскресный матч станет для команды последней проверкой перед возобновлением первенства России. Напомним, согласно последней предложенной
После осенней части турнира рязанские футболисты занимают в зоне «Центр» девятое место из 13.