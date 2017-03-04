Перед субботним матчем у «Элекс-Фаворита» осталось пять здоровых игроков

Перед домашним матчем с «Зарей» у рязанского «Элекса-Фаворита» осталось пять здоровых игроков, включая резервиста Алексея Попова. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Травмированы Максим Куликов, Антон Чекмарев, Александр Кореньков, Павел Сидоров. Александр Телегин восстанавливается после болезни, а Алексей Кинякин пропустит матч из-за перебора карточек.
«Но все остальные готовятся дать бой и готовы играть. Так что традиционно будем бороться за победу», — подчеркнул гендиректор клуба Виталий Громов. По его словам, «фавориты» ранее специально не стали дозаявлять много легионеров, чтобы больше игрового времени у рязанцев.
Напомним, встеча с «Зарей» пройдет в Рязани в субботу, 4 марта. Встреча на «Арене Атрон»