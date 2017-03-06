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10:45, 6 марта 2017 443

Эпидемия травм не помешала «Элексу-Фавориту» победить сибиряков

Эпидемия травм не помешала «Элексу-Фавориту» победить сибиряков

Рязанский «Элекс-Фаворит» в усеченном составе переиграл «Зарю», представляющую Якутск. Домашняя встреча в субботу, 4 марта, завершилась со счетом 7:5, сообщила клубная пресс-служба. Хозяева играли всемером: к пяти здоровым игрокам добавились продолжающие лечение Максим Куликов и Александр Телегин.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом рязанцев — забил Михаил Лушников. Во второй половине команды попеременно вели в счете, но в концовке «Элекс» вырвал победу. Дубль сделал Алексей Петухов, по разу отличились Телегин, Куликов, Денис Голунов и Руслан Мурашкин.

Команда осталась на шестом месте. Следующий матч она проведет 11 марта в Смоленске против «Автодора».

Фото МФК «Элекс-Фаворит»

© RZN.info

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