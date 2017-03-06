Касимовский форвард обновил рекорд НХЛ по очкам за сезон. Хроника плей-офф

Хоккеист «Восхода СУ-2» Сергей Баранов побил рекорд рязанской НХЛ по очкам за сезон, сообщили организаторы. В четвертьфинальном матче с «ВДВ-Рязань» нападающий касимовцев набрал семь очков (4+3) и довел сумму до 65 (42+23). У предыдущего рекордсмена Игоря Власова был
Матч закончился со счетом 13:1. Четыре шайбы забросил также Эдуард Султанаев.
Остальные четвертьфиналы пока не прошли. Путевку в эту стадию
В Кубке надежд определились финалисты. «Сасово» по буллитам одолело «Рыбное» 3:2, «Дядьково» переиграло «Лесной» 3:1.
Расписание ближайших встреч выглядит так:
- 6 марта. Четвертьфинал «Динамо» — «Шкода-Рязань» (главная арена ДС «Олимпийский», 19:00);
- 7 марта. Четвертьфинал «Империя» — «Сокол» (тренировочная, 22:15);
- 8 марта. Четвертьфинал «Автоимпорт» — «Здоровье» (тренировочная, 14:00);
- 9 марта. Матч за 11-е место «Витязь» — «Сталькомплект» (главная, 20:00);
- 11 марта. Матч за 9-е место «Держава» — «Энергия» (главная, 22:45);
- 12 марта. Матч за 15-е место «Рыбное» — «Лесной» (главная, 22:30).
Фото и изображения предоставлены организаторами