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16:51, 6 марта 2017 317

Касимовский форвард обновил рекорд НХЛ по очкам за сезон. Хроника плей-офф

Касимовский форвард обновил рекорд НХЛ по очкам за сезон. Хроника плей-офф

Хоккеист «Восхода СУ-2» Сергей Баранов побил рекорд рязанской НХЛ по очкам за сезон, сообщили организаторы. В четвертьфинальном матче с «ВДВ-Рязань» нападающий касимовцев набрал семь очков (4+3) и довел сумму до 65 (42+23). У предыдущего рекордсмена Игоря Власова был 61 балл в сезоне-13/14.

Матч закончился со счетом 13:1. Четыре шайбы забросил также Эдуард Султанаев.

Остальные четвертьфиналы пока не прошли. Путевку в эту стадию наряду с «ВДВ-Рязань», «Здоровьем» и «Шкодой-Рязань» завоевал «Сокол». В напряженном и результативном матче он взял верх над «Витязем» — 6:5.

В Кубке надежд определились финалисты. «Сасово» по буллитам одолело «Рыбное» 3:2, «Дядьково» переиграло «Лесной» 3:1.

Расписание ближайших встреч выглядит так:

  • 6 марта. Четвертьфинал «Динамо» — «Шкода-Рязань» (главная арена ДС «Олимпийский», 19:00);
  • 7 марта. Четвертьфинал «Империя» — «Сокол» (тренировочная, 22:15);
  • 8 марта. Четвертьфинал «Автоимпорт» — «Здоровье» (тренировочная, 14:00);
  • 9 марта. Матч за 11-е место «Витязь» — «Сталькомплект» (главная, 20:00);
  • 11 марта. Матч за 9-е место «Держава» — «Энергия» (главная, 22:45);
  • 12 марта. Матч за 15-е место «Рыбное» — «Лесной» (главная, 22:30).

Фото и изображения предоставлены организаторами

© RZN.info

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