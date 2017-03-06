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18:03, 6 марта 2017 61

Новичок «Рязани-ВДВ» оправилась от травмы и забила за сборную. Видео

Новичок «Рязани-ВДВ» оправилась от травмы и забила за сборную. Видео

Новичок «Рязани-ВДВ» Дарья Макаренко оправилась от травмы, полученной в расположении сборной. В пятницу, 3 марта, она полностью провела матч против Канады на Кубке Алгарве в Португалии, сообщил РФС.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу североамериканской команды. Единственный мяч россиянок забила Макаренко: на 58-й минуте она головой замкнула подачу экс-«десантницы» Елены Тереховой со штрафного.

Ее одноклубница Елена Данилова вышла в стартовом составе, но через семь минут покинула поле, получив травму ноги. Третья представительница рязанского клуба в сборной Татьяна Шейкина осталась в запасе.

Фото и видео РФС

© RZN.info

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