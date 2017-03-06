После проигрыша «Самаре» БК «Рязань» не поднимется выше 11-го места

БК «Рязань» проиграл занимающей третье место «Самаре» и потерял шансы завершить регулярный чемпионат выше предпоследней 11-й строчки. Домашний матч в воскресенье, 6 марта, закончился со счетом 59:80. В первых двух периодах «зубры» уступили по шесть очков, третий выиграли «+2», но за последние четыре минуты встречи ни разу не попали в кольцо.
Лучшим снайпером рязанцев стал Владислав Старателев с 16 очками. 11 набрал Михаил Карпачев, а капитан Евгений Карпеко сделал четвертый дабл-дабл в сезоне: 14 очков и 10 подборов.
Следующий матч рязанские баскетболисты проведут 14 марта в гостях у «Сахалина».
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