За два матча рязанские волейболистки взяли у лидера один сет

ВК «Рязань» дома не смог отобрать очки у лидера группы «Тулицы». Результаты предпоследнего тура опубликовала
В субботу, 4 марта, девушки проиграли первый сет 13:25, затем смогли навязать борьбу (26:28), разгромили соперника в третьей партии 25:11, но не удержали инициативу — 17:25 и 1:3.
Повторная встреча в воскресенье завершилась в трех сетах — 20:25, 20:25, 17:25.
Рязанки остались на предпоследнем пятом месте, но еще могут подняться на четвертое. Команда завершит первый этап играми против «Северянки-2» в Череповце 11 и 12 марта.