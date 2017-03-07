Монсон записал видеоприглашение на рязанский турнир

Знаменитый американский боец MMA Джефф Монсон записал видеоприглашение на турнир «Битва за Рязань», на котором
«Будет много зрелищных боев, — подчеркнул Монсон. — Увидимся на месте». Также он сообщил, что накануне турнира проведет в городе мастер-класс.
Савилов тоже записал видео, в котором пригласил земляков увидеть «яркое зрелище» — его поединок с Монсоном по правилам
«Битва за Рязань» пройдет в ДС «Олимпийский» 25 марта. В программе восемь боев с участием атлетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Калининграда, Украины и США.
Мастер-класс Монсона запланирован на 24 марта.