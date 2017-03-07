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15:15, 7 марта 2017 98

Монсон записал видеоприглашение на рязанский турнир

Монсон записал видеоприглашение на рязанский турнир

Знаменитый американский боец MMA Джефф Монсон записал видеоприглашение на турнир «Битва за Рязань», на котором сразится с местным спортсменом Николаем Савиловым. Ролик опубликовали организаторы во вторник, 7 марта.

«Будет много зрелищных боев, — подчеркнул Монсон. — Увидимся на месте». Также он сообщил, что накануне турнира проведет в городе мастер-класс.

Савилов тоже записал видео, в котором пригласил земляков увидеть «яркое зрелище» — его поединок с Монсоном по правилам грэпплинга.

«Битва за Рязань» пройдет в ДС «Олимпийский» 25 марта. В программе восемь боев с участием атлетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Калининграда, Украины и США.

Мастер-класс Монсона запланирован на 24 марта.

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