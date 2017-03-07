Рязанец поборется за чемпионский пояс MMA в международном проекте

Рязанец Александр Гордюшин стал участником международного бойцовского проекта Prime Selection. Состав третьего сезона опубликовали в понедельник, 6 марта, организаторы — промоутерская компания
Гордюшин стал одним из восьми претендентов на чемпионский пояс в категории до 57 кг. Его соперники представляют Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, Нальчик, Новороссийск и Елец.
Всего в проекте выступят 56 бойцов семи весовых категорий. Победители в каждом, помимо титула, получат денежный приз и возможность подписать контракт с ведущими мировыми организациями MMA.
Двух спортсменов для каждого веса выбирали болельщики, остальных — эксперты.
«Отбирали максимально равных, интересных и перспективных ребят», — подчеркнул промоутер проекта Алексей Яценко.
«Хочу выразить благодарность оргкомитету гран-при, что выбрали меня для участия и дали шанс дебютировать и начать реализовывать себя как боец», —
Проект стартует 18 марта в Краснодаре. Гордюшин сразится с Варшамом Геворгяном из Москвы. Турнир покажет «Матч ТВ», отметили в клубе «
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