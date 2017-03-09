Паралимпийская чемпионка наградила призеров благотворительных детских соревнований в Шилове. Фото

В Шилове прошла лыжная гонка на призы рязанской паралимпийской чемпионки Светланы Коноваловой, сообщил
На лыжню вышли 88 детей от трех до одиннадцати лет. Они состязались на четырех дистанциях, самая длинная из которых составила полтора километра.
Гонку провели по «взрослым» стандартам. Трассу сделали сложной, все участники получили манишки с номерами. Соревнования обслуживали профессиональные судьи, для победителей установили пьедестал.
«Это был незабываемый день», —
Гонка стала частью всероссийского проекта «Лыжня здоровья», организованного фондом поддержки инвалидов «Единая страна».
Фото со страницы проекта в