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9:43, 9 марта 2017 482

Паралимпийская чемпионка наградила призеров благотворительных детских соревнований в Шилове. Фото

Паралимпийская чемпионка наградила призеров благотворительных детских соревнований в Шилове. Фото

В Шилове прошла лыжная гонка на призы рязанской паралимпийской чемпионки Светланы Коноваловой, сообщил rezeptsport.ru. Спортсменка не только участвовала в организации соревнований, но и сама наградила всех призеров.

На лыжню вышли 88 детей от трех до одиннадцати лет. Они состязались на четырех дистанциях, самая длинная из которых составила полтора километра.

Гонку провели по «взрослым» стандартам. Трассу сделали сложной, все участники получили манишки с номерами. Соревнования обслуживали профессиональные судьи, для победителей установили пьедестал.

«Это был незабываемый день», — написала Коновалова.

Гонка стала частью всероссийского проекта «Лыжня здоровья», организованного фондом поддержки инвалидов «Единая страна».

Фото со страницы проекта в Facebook

Это был не забываемый день 😍 #детскаялыжня#праздник#дети

Публикация от Svetlana🎿 (@svetlanasport)

© RZN.info

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