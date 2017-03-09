Сборная России с игроками «Рязани-ВДВ» стала восьмой на «неофициальном чемпионате мира»

Сборная России с тремя игроками «Рязани-ВДВ» в составе заняла восьмое место из 12 на престижном Кубке Алгарве в Португалии. «Неофициальный чемпионат мира» завершился в среду, 8 марта, сообщил РФС.
В матче за седьмую строчку футболистки уступили Швеции 0:4. Ранее на групповом этапе они победили хозяек турнира
Новичок «десантниц» Дарья Макаренко пропустила первую встречу из-за повреждения, три остальные провела полностью и забила канадской команде.
Еще одна рязанская защитница Татьяна Шейкина сыграла 90 минут в победной встрече, а в матчах со скандинавками выходила на замену соответственно на 73-й и 46-й минутах.
Форвард Елена Данилова начинала первые две игры в стартовом составе, но в начале второй получила травму, от которой не оправилась до конца турнира.