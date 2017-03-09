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8:57, 9 марта 2017 291

Сборная России с игроками «Рязани-ВДВ» стала восьмой на «неофициальном чемпионате мира»

Сборная России с игроками «Рязани-ВДВ» стала восьмой на «неофициальном чемпионате мира»

Сборная России с тремя игроками «Рязани-ВДВ» в составе заняла восьмое место из 12 на престижном Кубке Алгарве в Португалии. «Неофициальный чемпионат мира» завершился в среду, 8 марта, сообщил РФС.

В матче за седьмую строчку футболистки уступили Швеции 0:4. Ранее на групповом этапе они победили хозяек турнира 1:0, проиграли Канаде 1:2 и Дании 1:6.

Новичок «десантниц» Дарья Макаренко пропустила первую встречу из-за повреждения, три остальные провела полностью и забила канадской команде.

Еще одна рязанская защитница Татьяна Шейкина сыграла 90 минут в победной встрече, а в матчах со скандинавками выходила на замену соответственно на 73-й и 46-й минутах.

Форвард Елена Данилова начинала первые две игры в стартовом составе, но в начале второй получила травму, от которой не оправилась до конца турнира.

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