В Рязани открыли Всероссийский фестиваль спорта медвузов. Фоторепортаж

В Рязани открыли второй этап Всероссийского фестиваля «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача». Торжественный старт прошел в четверг, 9 марта, в РязГМУ.

В этом году в областной центр приехали 200 студентов из десяти медицинских вузов ЦФО. Здесь они поучаствуют в соревновании по волейболу и плаванию.

Победители зональных этапов выйдут в финал, который состоится в Казани в апреле.

На открытии ректор РязГМУ Роман Калинин отметил, что количество участников фестиваля с каждым годом растет.

«Буйство энергии, молодости, эмоций будет положительным и позитивным. И пусть этот заряд поможет сделать шаг к вашей мечте — стать отличными специалистами, — сказал Калинин. — Своим примером вы можете доказать, что можно быть и спортсменом, и отличным врачом».

Также он пожелал командам обойтись без травм и вручил капитанам благодарственные письма ректорам их вузов.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий подчеркнул, что в медицине, как и в спорте, нельзя обойтись без команды. Он поздравил студентов с открытием соревнований и пожелал «легкой воды и высоких прыжков над сеткой».

Организаторы отметили, что в этом году Рязань принимает самое большое количество команд по волейболу за всю историю зональных соревнований.

Сами состязания уже начались и продлятся до 11 марта.