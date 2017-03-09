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11:26, 9 марта 2017 700

В рязанской НХЛ определились все полуфиналисты. Расписание

В рязанской НХЛ определились все полуфиналисты. Расписание

В рязанской НХЛ определились все участники полуфинала. Вслед за «Восходом СУ-2» в следующий раунд вышли «Автоимпорт», «Империя» и «Динамо», сообщили организаторы.

«Автомобилисты» не оставили шансов «Здоровью» — 5:0. Игорь Власов сделал дубль, также отличились Сергей Гусев, Андрей Андреев и Сергей Прудников. Три шайбы из пяти команда забросила в большинстве.

«Империя» также одержала сухую победу — 3:0 с «Соколом». Чемпионы забили в первой же атаке усилиями Ильи Гнездова, но укрепить преимущество смогли только в последние десять минут. Сначала Сергей Данилов реализовал численное преимущество, затем Валерий Сорокин забросил шайбу с разворота.

Встреча «Динамо» и «Шкоды-Рязань» оказалась самой упорной в четвертьфинале. Бело-голубые вышли вперед во втором периоде, но за неполных восемь минут до сирены соперник отыгрался. Хоккеистам пришлось исполнять буллиты, здесь точнее были динамовцы — 2:0 в серии и 2:1 в матче.

Финалисты определятся в следующих играх:

11 марта. «Восход СУ-2» — «Динамо» (Сасово, 19:00);

13 марта. «Автоимпорт» — «Империя» (тренировочная арена ДС «Олимпийский», 21:00).

Фото и изображения предоставлены организаторами

© RZN.info

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