В рязанской НХЛ определились все полуфиналисты. Расписание

В рязанской НХЛ определились все участники полуфинала.
«Автомобилисты» не оставили шансов «Здоровью» — 5:0. Игорь Власов сделал дубль, также отличились Сергей Гусев, Андрей Андреев и Сергей Прудников. Три шайбы из пяти команда забросила в большинстве.
«Империя» также одержала сухую победу — 3:0 с «Соколом». Чемпионы забили в первой же атаке усилиями Ильи Гнездова, но укрепить преимущество смогли только в последние десять минут. Сначала Сергей Данилов реализовал численное преимущество, затем Валерий Сорокин забросил шайбу с разворота.
Встреча «Динамо» и «Шкоды-Рязань» оказалась самой упорной в четвертьфинале. Бело-голубые вышли вперед во втором периоде, но за неполных восемь минут до сирены соперник отыгрался. Хоккеистам пришлось исполнять буллиты, здесь точнее были динамовцы — 2:0 в серии и 2:1 в матче.
Финалисты определятся в следующих играх:
11 марта. «Восход СУ-2» — «Динамо» (Сасово, 19:00);
13 марта. «Автоимпорт» — «Империя» (тренировочная арена ДС «Олимпийский», 21:00).
Фото и изображения предоставлены организаторами