Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:35, 9 марта 2017 178

Защитник ФК «Рязань» забил и получил красную карточку в одном матче

Защитник ФК «Рязань» забил и получил красную карточку в одном матче

Фото: Pixabay.com

ФК «Рязань» провел первый контрольный матч на сборе в Крыму. Во вторник, 7 марта, футболисты сыграли с «Севастополем» вничью 1:1, сообщила клубная пресс-служба.

Счет в первом тайме открыл защитник рязанцев Илья Баульчев. После перерыва он же заработал красную карточку, оставив одноклубников в меньшинстве на полчаса. Хозяева воспользовались этим и ушли от поражения.

Напомним, также у рязанской команды запланирован спарринг с «Евпаторией» 12 марта.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:35, 9 марта 2017
Защитник ФК «Рязань» забил и получил красную карточку в одном матче
11:26, 9 марта 2017
В рязанской НХЛ определились все полуфиналисты. Расписание
11:10, 9 марта 2017
Рязанские «Езиды» одержали пятую победу в чемпионате России
9:43, 9 марта 2017
Паралимпийская чемпионка наградила призеров благотворительных детских соревнований в Шилове. Фото
8:57, 9 марта 2017
Сборная России с игроками «Рязани-ВДВ» стала восьмой на «неофициальном чемпионате мира»
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 38 412
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:52, 7 марта 2017 38 769
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:14, 27 февраля 2017 34 065
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 24 976
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 3
8:17, 25 февраля 2017 16 204
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований