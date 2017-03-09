Защитник ФК «Рязань» забил и получил красную карточку в одном матче

ФК «Рязань» провел первый контрольный матч на сборе в Крыму. Во вторник, 7 марта, футболисты сыграли с «Севастополем» вничью 1:1, сообщила клубная пресс-служба.
Счет в первом тайме открыл защитник рязанцев
Напомним, также у рязанской команды
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Фото: Pixabay.com
ФК «Рязань» провел первый контрольный матч на сборе в Крыму. Во вторник, 7 марта, футболисты сыграли с «Севастополем» вничью 1:1, сообщила клубная пресс-служба.
Счет в первом тайме открыл защитник рязанцев
Напомним, также у рязанской команды
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