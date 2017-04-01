В сети появились видео всех боев «Битвы за Рязань», которая прошла 25 марта в ДС «Олимпийский». Ролики опубликовали в официальной группе турнира вместе с его результатами.
Всего зрители увидели восемь боев по правилам MMA и схватку хозяина ринга Николая Савилова со знаменитым американцем Джеффом Монсоном, которая
Почетными гостями «Битвы за Рязань» стали знаменитые Александр Поветкин и Роман Зенцов. Также турнир посетил врио губернатора Николай Любимов. Он приехал с супругой и остался в роли зрителя, не став выходить на ринг с приветственными речами.
Полностью результаты первой «Битвы за Рязань»
- Полусредний вес. Алексей Ловняев (Рязань) победил Алексея Сумцова (Харьков) ввиду отказа соперника после первого раунда;
- Промежуточный вес (до 80 кг). Руслан Нуров (Рязань) победил Никиту Прыткова (Санкт-Петербург) удушающим приемом в первом раунде;
- Наилегчайший вес. Виталий Косицын (Рязань) победил Михаила Шлеткина (Санкт-Петербург) удушающим приемом в первом раунде;
- Наилегчайший вес. Кирилл Фоменков (Москва) победил Владимира Колясова (Рязань) техническим нокаутом в первом раунде;
- Полусредний вес. В бою Евгения Березина (Рязань) и Антона Лесового (Калининград) объявлена ничья по итогам экстра-раунда;
- Полусредний вес. Артем Груздов (Рязань) победил Артема Ямщитова (Ухта) единогласным решением судей по итогам экстра-раунда;
- Средний вес. Артем Шокало (Харьков) победил Айка Гаспаряна (Спасск) техническим нокаутом в первом раунде;
- Тяжелый вес. Николай Рачек (Магнитогорск) победил Энвера Салахдинова (Москва) нокаутом в первом раунде.
Напомним, турнир планируют