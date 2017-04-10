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9:53, 10 апреля 2017 308

ФК «Рязань» начал год с проигрыша одному из лидеров. Видео

ФК «Рязань» начал год с проигрыша одному из лидеров. Видео

ФК «Рязань» проиграл первый матч в зоне «Центр» после зимней паузы. В воскресенье, 9 апреля, футболисты в Белгороде уступили одному из лидеров «Энергомашу» 0:2. Хозяева забили оба мяча в середине второго тайма.

Главный тренер Гарник Авалян заявил, что в целом игра была «нормальной» для весны, а оба гола рязанцы «привезли» себе сами. «Видимо, пока так мы готовы на сегодняшний день», — добавил специалист.

Команда осталась на десятом месте. Следующий матч рязанские футболисты проведут 16 апреля в Туле против «Арсенала-2».

Видео ФК «Энергомаш», ТРК «Мир Белогорья»

© RZN.info

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