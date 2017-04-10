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14:43, 10 апреля 2017 209

Игрок «Элекса-Фаворита» стал лучшим бомбардиром Высшей лиги

Игрок «Элекса-Фаворита» стал лучшим бомбардиром Высшей лиги

Игрок рязанского «Элекса-Фаворита» Денис Голунов стал лучшим бомбардиром Высшей лиги. В последнем туре команда в Москве разгромила «Крепость» 19:2, сообщает сайт клуба. Голунов забил 8 мячей, всего на его счету 45 точных ударов в составе рязанцев и один гол за дубль КПРФ. Вторым стал Юрий Циммерман из «Спартака» с 39 мячами.

Напомним, накануне Голунов выразил желание остаться в Рязани на следующий сезон.

В топ-10 бомбардиров вошел еще один «фаворит»: Алексей Петухов с 25 голами разделил седьмую строчку.

«Крепости» Петухов не забил. Кроме Голунова, по три раза отличились Антон Чекмарев, Алексей Кинякин и Михаил Лушников, по разу — Руслан Мурашкин и Дмитрий Комаров.

Команда заняла шестое место из 13 в Западной конференции. В 24 матчах «Элекс-Фаворит» одержал 13 побед при четырех ничьих и семи поражениях и суммарной разнице мячей 158-105.

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