Игрок «Элекса-Фаворита» стал лучшим бомбардиром Высшей лиги

Игрок рязанского «Элекса-Фаворита» Денис Голунов стал лучшим бомбардиром Высшей лиги. В последнем туре команда в Москве разгромила «Крепость» 19:2, сообщает
Напомним, накануне Голунов выразил желание
В топ-10 бомбардиров вошел еще один «фаворит»: Алексей Петухов с 25 голами разделил седьмую строчку.
«Крепости» Петухов не забил. Кроме Голунова, по три раза отличились Антон Чекмарев, Алексей Кинякин и Михаил Лушников, по разу — Руслан Мурашкин и Дмитрий Комаров.
Команда заняла шестое место из 13 в Западной конференции. В 24 матчах «Элекс-Фаворит» одержал 13 побед при четырех ничьих и семи поражениях и суммарной разнице мячей 158-105.