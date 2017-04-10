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12:36, 10 апреля 2017 243

«Рязань-ВДВ» начнет сезон 18 апреля в Краснодаре. Расписание

«Рязань-ВДВ» начнет сезон 18 апреля в Краснодаре. Расписание

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

«Рязань-ВДВ» начнет сезон 18 апреля в Краснодаре, а первый домашний матч проведет 24-го против действующего чемпиона «Россиянки». РФС утвердил календарь турнира, сообщила клубная пресс-служба.

В чемпионате сыграют восемь команд. К названным клубам, «Звезде-2005», «Чертанову» и ЦСКА, добавились азовская «Дончанка» и «Енисей» из Красноярска. Ожидалось участие еще двух коллективов, но тамбовская «Академия футбола» не нашла финансирования, а столичный «Челси» не успел собрать подходящий состав. Из-за отказа московского клуба рязанки могут напрямую попасть в четвертьфинал кубка.

Чемпионат будет состоять из двух кругов и завершится в ноябре. Каждый участник проведет 14 матчей — на один меньше, чем в прошлом году.

Расписание игр рязанских футболисток выглядит так:

  • 18 апреля. «Кубаночка» (г);
  • 24 апреля. «Россиянка» (д);
  • 30 апреля. «Чертаново» (г);
  • 6 мая. «Звезда-2005» (д);
  • 12 мая. «Дончанка» (г);
  • 22 мая. «Енисей» (г);
  • 27 июня. ЦСКА (д);
  • 8 августа. «Кубаночка» (д);
  • 13 августа. «Россиянка» (г);
  • 3 сентября. «Чертаново» (д);
  • 8 сентября. «Звезда-2005» (г);
  • 28 сентября. «Дончанка» (д);
  • 27 октября. «Енисей» (д);
  • 2 ноября. ЦСКА (г).

Напомним, в прошлом сезоне «Рязань-ВДВ» завоевала бронзу.

© RZN.info

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