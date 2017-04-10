«Рязань-ВДВ» начнет сезон 18 апреля в Краснодаре. Расписание

«Рязань-ВДВ» начнет сезон 18 апреля в Краснодаре, а первый домашний матч проведет 24-го против действующего чемпиона «Россиянки». РФС утвердил календарь турнира, сообщила клубная пресс-служба.
В чемпионате сыграют восемь команд. К названным клубам, «Звезде-2005», «Чертанову» и ЦСКА, добавились азовская «Дончанка» и «Енисей» из Красноярска. Ожидалось участие
Чемпионат будет состоять из двух кругов и завершится в ноябре. Каждый участник проведет 14 матчей — на один меньше, чем в прошлом году.
Расписание игр рязанских футболисток выглядит так:
- 18 апреля. «Кубаночка» (г);
- 24 апреля. «Россиянка» (д);
- 30 апреля. «Чертаново» (г);
- 6 мая. «Звезда-2005» (д);
- 12 мая. «Дончанка» (г);
- 22 мая. «Енисей» (г);
- 27 июня. ЦСКА (д);
- 8 августа. «Кубаночка» (д);
- 13 августа. «Россиянка» (г);
- 3 сентября. «Чертаново» (д);
- 8 сентября. «Звезда-2005» (г);
- 28 сентября. «Дончанка» (д);
- 27 октября. «Енисей» (д);
- 2 ноября. ЦСКА (г).
Напомним, в прошлом сезоне «Рязань-ВДВ»