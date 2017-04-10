Рязанский биатлонист впервые выполнил мастерский норматив

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В Рязанской области появится первый мастер спорта по биатлону. 25-летний Дмитрий Мысев выполнил норматив на чемпионате России в Тюмени, сообщается на странице комплекса «Алмаз» «ВКонтакте». 6 апреля он занял 18-е место в спринте, пробежав дистанцию за 29 минут 53,3 секунды с двумя промахами.
Согласно данным на сайте национальной федерации, в воскресенье, 9 апреля, Мысев еще раз выполнил мастерский норматив — в гонке на 40 километров.
Напомним, в январе 2017 года в Рязанской области появился первый кандидат в мастера спорта по биатлону — Алексей Ардов. Эту дисциплину в регионе начали развивать в 2015-м.