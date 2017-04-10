Рязанский кикбоксер стал чемпионом России. Видео

Рязанский кикбоксер Василий Солак стал чемпионом России. На соревнованиях в разделе К1 в Грозном он занял первое место в категории до 81 кг. На пути к титулу боец победил четырех соперников, сообщается на
По итогам турнира рязанец вошел в состав сборной на ноябрьский чемпионат мира в Бразилии.
На проходившем параллельно первенстве страны бойцы из Рязани завоевали четыре медали. Иван Аношкин занял первое место и пробился на первенство Европы, которое пройдет в Македонии в сентябре. На счету Александра Майорова, Ильи Молоскова и Дарьи Мерлиной бронзовые награды.
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