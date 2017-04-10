Уроженцу Рязани не удалось стать чемпионом мира по боксу. Видео

Родившийся в Рязани боксер Петр Петров не смог стать чемпионом мира среди профессионалов. В субботу, 8 апреля, он в Манчестере проиграл обладателю пояса WBO в легком весе британцу Терри Флэнагану.
Поединок продолжался полные 12 раундов, все судьи отдали победу хозяину ринга: 116-112, 118-110 и 120-108. Ряд изданий назвал оценки, особенно последнюю, необъективными. «Бой был чертовски близким и напряженным, — написал, в частности, „
Для 34-летнего Петрова бой стал вторым титульным в карьере. В 2011 году он проиграл аргентинцу Маркосу Майдане поединок за пояс WBA в первом полусреднем весе.
Боксер родился в Рязани, ребенком переехал с семьей в Ставрополь, с 16 лет живет в Испании. На профессиональном ринге выиграл 38 из 45 поединков, в том числе 19 нокаутом.
Фото