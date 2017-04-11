Форварду «Рязани-ВДВ» доверили капитанскую повязку в сборной

Форварду «Рязани-ВДВ» Елене Даниловой доверили капитанскую повязку в сборной России. Футболистка вывела национальную команду на матч с США в Хьюстоне, сообщил
Перед этим команды провели спарринг во Фриско, россиянки уступили 0:4. В этом матче Данилова вышла на замену на 16-й минуте, а после ухода Елены Тереховой в перерыве стала капитаном.
Рязанские защитницы Анна Беломытцева и Дарья Макаренко провели обе встречи полностью. Четвертая «десантница» в сборной Татьяна Шейкина сыграла 72 минуты в первом матче и заработала пенальти, который американки не реализовали.
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9 апреля 2017 г.
9 апреля 2017 г.
Надежда Карпова забивает пенальти сборной США pic.twitter.com/VtGTfZ1mxd— Женская сборная (@WomenRussia) 9 апреля 2017 г.
Игорки @WomenRussia благодарят трибуны после матча с @ussoccer_wnt pic.twitter.com/h3tduDdgjs— Женская сборная (@WomenRussia) 9 апреля 2017 г.