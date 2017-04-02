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14:14, 2 апреля 2017 145

Матвеева собрала полный комплект медалей на чемпионате России

Матвеева собрала полный комплект медалей на чемпионате России

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, собрала полный комплект медалей на чемпионате России в Ханты-Мансийске. В пятницу, 31 марта, спортсменка в составе сборной Москвы завоевала бронзу в эстафете 4×5 километров, сообщила национальная федерация. Она бежала первый этап и к его финишу пришла лидером.

Матвеева призналась, что очень довольна выступлением: «Была контактная борьба, я хотела первый этап, давно не бегала эстафеты и первый этап. И круг был очень хороший, можно сказать, под меня, скорости большие».

Победу одержала сборная Коми, за которую выступала выпускница рязанской Академии ФСИН Ольга Царева.

Напомним, ранее лыжница завоевала золото в личном спринте и серебро в командном.

Фото с сайта чемпионата

© RZN.info

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