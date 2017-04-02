Матвеева собрала полный комплект медалей на чемпионате России

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, собрала полный комплект медалей на чемпионате России в Ханты-Мансийске. В пятницу, 31 марта, спортсменка в составе сборной Москвы завоевала бронзу в эстафете 4×5 километров, сообщила
Матвеева призналась, что очень довольна выступлением: «Была контактная борьба, я хотела первый этап, давно не бегала эстафеты и первый этап. И круг был очень хороший, можно сказать, под меня, скорости большие».
Победу одержала сборная Коми, за которую выступала выпускница рязанской Академии ФСИН Ольга Царева.
Напомним, ранее лыжница завоевала
Фото с