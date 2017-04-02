Рязанский футболист дебютировал в ЦСКА

Рязанец Констанин Кучаев дебютировал в московском ЦСКА. В воскресенье, 2 апреля, 19-летний полузащитник вышел на замену в домашнем матче против «Крыльев советов» из Самары.
Футболист появился на поле вместо получившего травму Александра Головина на 85-й минуте при счете 2:1. Он успел нанести удар по воротам, который принял на себя защитник, и заработать штрафной для своей команды. Игра закончилась победой «армейцев» 2:1.
В субботу Кучаев помог молодежной команде ЦСКА взять верх над самарскими ровесниками 3:1. Он отыграл первый тайм и на 21-й минуте открыл счет.
Футболист занимался в рязанской ДЮСШ №5 у Александра Грачева, затем в известном подмосковном училище «Мастер-Сатурн». В ЦСКА он проводит второй сезон. За «молодежку» Кучаев сыграл 52 матча и забил 8 мячей в первенстве страны и юношеской Лиге чемпионов.
В прошлый раз футболист из Рязани играл в Премьер-лиге 24 августа 2014 года. Тогда Юрий Кулешов вышел на замену в домашней встрече московского «Торпедо» с «Краснодаром».