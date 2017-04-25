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19:43, 25 апреля 2017 1940

Рязанская лучница завоевала две медали на юниорском Кубке Европы

Рязанская лучница завоевала две медали на юниорском Кубке Европы

Рязанская лучница Екатерина Балашова завоевала две медали на первом этапе юниорского Кубка Европы. Соревнования прошли в греческом Марафоне, результаты опубликовала континентальная федерация.

15-летняя спортсменка стала серебряным призером личного турнира в классическом луке. Она показала пятый результат в квалификации и прошла сразу в 1/16 финала. В плей-офф рязанка победила соперниц из Болгарии, Италии, Словении и Франции. В финале она уступила француженке Элоди Качмарек 4:6.

В командном турнире Балашова завоевала бронзу вместе с Туяной Будажаповой и Элиной Шариповой. Россиянки победили румынских лучниц, уступили немкам, а в поединке за третье место взяли верх над сборной Франции, за которую выступала в том числе Качмарек.

«В целом я довольна своим результатом, — написала спортсменка. — Дальше — больше».

Фото со страницы спортсменки «ВКонтакте»

© RZN.info

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