Рязанская лучница завоевала две медали на юниорском Кубке Европы

Рязанская лучница Екатерина Балашова завоевала две медали на первом этапе юниорского Кубка Европы. Соревнования прошли в греческом Марафоне, результаты опубликовала
15-летняя спортсменка стала серебряным призером личного турнира в классическом луке. Она показала пятый результат в квалификации и прошла сразу в 1/16 финала. В плей-офф рязанка победила соперниц из Болгарии, Италии, Словении и Франции. В финале она уступила француженке Элоди Качмарек 4:6.
В командном турнире Балашова завоевала бронзу вместе с Туяной Будажаповой и Элиной Шариповой. Россиянки победили румынских лучниц, уступили немкам, а в поединке за третье место взяли верх над сборной Франции, за которую выступала в том числе Качмарек.
«В целом я довольна своим результатом, —
Фото со страницы спортсменки «ВКонтакте»