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14:27, 3 апреля 2017 236

Финт Аваляна помог «Локомотиву» выиграть тур «Негаснущих звезд»

Финт Аваляна помог «Локомотиву» выиграть тур «Негаснущих звезд»

Рязанец Гарник Авалян помог «Локомотиву» выиграть очередной тур «Негаснущих звезд». Мартовский этап престижного турнира для футболистов старше 50 лет прошел в манеже «железнодорожников», сообщил РФС.

На групповом этапе форвард забил победный мяч ЦСКА (3:1), а в финале поразил ворота «Динамо». При счете 1:0 он отличился после финта с разворотом на 180 градусов. Больше в этой игре никто не забивал.

Всего на счету Аваляна стало три гола в текущем розыгрыше. В прошлом году рязанский футболист стал вторым бомбардиром турнира с 17 мячами.

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