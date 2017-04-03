Финт Аваляна помог «Локомотиву» выиграть тур «Негаснущих звезд»

Рязанец Гарник Авалян помог «Локомотиву» выиграть очередной тур «Негаснущих звезд». Мартовский этап престижного турнира для футболистов старше 50 лет прошел в манеже «железнодорожников», сообщил
На групповом этапе форвард забил победный мяч ЦСКА (3:1), а в финале поразил ворота «Динамо». При счете 1:0 он отличился после финта с разворотом на 180 градусов. Больше в этой игре никто не забивал.
Всего на счету Аваляна стало три гола в текущем розыгрыше. В прошлом году рязанский футболист стал вторым бомбардиром турнира с