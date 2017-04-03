Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:40, 3 апреля 2017 271

ФК «Рязань» выиграл первый домашний матч года. Итоги зимней паузы

ФК «Рязань» выиграл первый домашний матч года. Итоги зимней паузы

ФК «Рязань» выиграл первый в 2017 году домашний матч. В воскресенье, 2 апреля, футболисты в контрольной встрече победили выступающую в зоне «Запад» «Коломну» 1:0, сообщила клубная пресс-служба.

Единственный мяч на 63-й минуте забил Эльбрус Танделов со штрафного, заработанного Никитой Жданкиным. У рязанцев были и другие голевые моменты: Владислав Мещеряков дважды выходил один на один с голкипером, опасно били тот же Танделов и Артур Шахназаров.

Спарринг стал для команды последним перед возобновлением первенства России. Всего в зимнюю паузу рязанские футболисты провели 9 матчей и одержали две победы при пяти ничьих и двух поражениях с суммарной разницей мячей 10:11.

  • 4 февраля. «Химик» (Новомосковск) — ФК «Рязань» 2:2 (Миронов, Б. Яковлев);
  • 11 февраля. «Строгино» — ФК «Рязань» 0:1 (Танделов);
  • 18 февраля. «Витязь» — ФК «Рязань» 3:1 (Мещеряков);
  • 24 февраля. «Солярис» — ФК «Рязань» 1:0;
  • 7 марта. «Севастополь» — ФК «Рязань» 1:1 (Баульчев);
  • 12 марта. «Евпатория» — ФК «Рязань» 2:2 (Жданкин — 2);
  • 19 марта. «Строгино» — ФК «Рязань» 2:2 (Мещеряков, Жданкин);
  • 26 марта. ЦСКА-д — ФК «Рязань» 0:0;
  • 2 апреля. ФК «Рязань» — «Коломна» 1:0 (Танделов).

Первый в 2017 году официальный матч команда проведет 9 апреля в Белгороде против «Энергомаша».

Фото ФК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:40, 3 апреля 2017
ФК «Рязань» выиграл первый домашний матч года. Итоги зимней паузы
11:16, 3 апреля 2017
После победы в Липецке игрок «Элекса-Фаворита» вышел в лучшие бомбардиры лиги. Видео
10:24, 3 апреля 2017
Главный тренер ЦСКА остался доволен дебютом рязанца. Фото
18:58, 2 апреля 2017
Рязанский футболист дебютировал в ЦСКА
18:26, 2 апреля 2017
Андрейкин сохранил позицию в мировом рейтинге
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
19:12, 20 марта 2017 32 477
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
19:30, 26 марта 2017 24 639
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 36
14:49, 24 марта 2017 22 246
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 393
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 17 577
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований