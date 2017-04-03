ФК «Рязань» выиграл первый домашний матч года. Итоги зимней паузы

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ФК «Рязань» выиграл первый в 2017 году домашний матч. В воскресенье, 2 апреля, футболисты в контрольной встрече победили выступающую в зоне «Запад» «Коломну» 1:0, сообщила клубная пресс-служба.
Единственный мяч на 63-й минуте забил Эльбрус Танделов со штрафного, заработанного Никитой Жданкиным. У рязанцев были и другие голевые моменты: Владислав Мещеряков дважды выходил один на один с голкипером, опасно били тот же Танделов и Артур Шахназаров.
Спарринг стал для команды последним перед возобновлением первенства России. Всего в зимнюю паузу рязанские футболисты провели 9 матчей и одержали две победы при пяти ничьих и двух поражениях с суммарной разницей мячей 10:11.
4 февраля. «Химик» (Новомосковск) — ФК «Рязань» 2:2 (Миронов, Б. Яковлев);
11 февраля. «Строгино» — ФК «Рязань» 0:1 (Танделов);
18 февраля. «Витязь» — ФК «Рязань» 3:1 (Мещеряков);