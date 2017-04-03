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10:24, 3 апреля 2017 1038

Главный тренер ЦСКА остался доволен дебютом рязанца. Фото

Главный тренер ЦСКА остался доволен дебютом рязанца. Фото

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен дебютом рязанского полузащитника Константина Кучаева. «[Перед выходом на поле] он сказал, чтобы я не волновался и, если перестану закрепощаться, тогда все получится. Сказал: „Ты все умеешь, выходи!“ — цитирует самого футболиста „Спорт-Экспресс“. — [После матча] остался доволен, сказал, что я молодец, хорошо смотрелся».

Рязанец признался, что рад дебюту. «Я волновался, но, когда вышел на поле, нервозность пропала и все встало на свои места», — добавил он.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, 19-летний игрок вышел на замену в матче с «Крыльями советов» на 85-й минуте. В одной из контратак он нанес удар по воротам, но его принял на себя защитник. «Я этот эпизод уже несколько раз прокручивал в голове. У меня было несколько вариантов, как можно было действовать, — сказал Кучаев. — Считаю, я все сделал как надо».

Футболист занимался в рязанской ДЮСШ №5 у Александра Грачева, затем в известном подмосковном училище «Мастер-Сатурн». В ЦСКА он проводит второй сезон. За дубль «армейцев» Кучаев сыграл 52 матча и забил 8 мячей в первенстве страны и юношеской Лиге чемпионов.

Фото ПФК ЦСКА

© RZN.info

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