Главный тренер ЦСКА остался доволен дебютом рязанца. Фото

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен дебютом рязанского полузащитника Константина Кучаева. «[Перед выходом на поле] он сказал, чтобы я не волновался и, если перестану закрепощаться, тогда все получится. Сказал: „Ты все умеешь, выходи!“ — цитирует самого футболиста „
Рязанец признался, что рад дебюту. «Я волновался, но, когда вышел на поле, нервозность пропала и все встало на свои места», — добавил он.
Напомним, в воскресенье, 2 апреля, 19-летний игрок
Футболист занимался в рязанской ДЮСШ №5 у Александра Грачева, затем в известном подмосковном училище «Мастер-Сатурн». В ЦСКА он проводит второй сезон. За дубль «армейцев» Кучаев сыграл 52 матча и забил 8 мячей в первенстве страны и юношеской Лиге чемпионов.
Фото ПФК