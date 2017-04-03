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11:16, 3 апреля 2017 265

После победы в Липецке игрок «Элекса-Фаворита» вышел в лучшие бомбардиры лиги. Видео

После победы в Липецке игрок «Элекса-Фаворита» вышел в лучшие бомбардиры лиги. Видео

Рязанский «Элекс-Фаворит» в субботу, 1 апреля, на выезде обыграл «ЛГТУ-Липецк» 8:4, сообщает сайт клуба. В первом тайме Денис Голунов трижды выводил команду вперед, но хозяева каждый раз отыгрывались. После перерыва забили Михаил Лушников и Алексей Кинякин — 5:3. Липецкие футболисты сократили разрыв, но дальше забивали только рязанцы: два точных удара нанес Голунов, один — Лушников.

Всего на счету Голунов стало 37 голов за «Элекс-Фаворит». Еще один он забил за дубль КПРФ и делит первое место в списке бомбардиров с Юрием Циммерманом из «Спартака». В последнем туре команда в Москве сыграет с безоговорочным аутсайдером «Крепостью», чьи ворота в первом круге Голунов поразил 12 раз.

Игрок признался, что хочет стать лучшим бомбардиром и остаться в Рязани на следующий сезон.

Матч с «Крепостью» не повлияет на турнирное положение «фаворитов». Вне зависимости от результата они закончат чемпионат на шестом месте в конференции «Запад».

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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