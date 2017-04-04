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14:05, 4 апреля 2017 393

ФК «Рязань» сыграет дома после Белгорода, Тулы и Москвы. Обновленное расписание

ФК «Рязань» сыграет дома после Белгорода, Тулы и Москвы. Обновленное расписание

Фото: Pixabay.com

ПФЛ утвердила обновленное расписание весенней части первенства зоны «Центр», сообщил сайт ФК «Рязань» во вторник, 4 апреля. Корректировки потребовались из-за того, что «Орел» снялся с соревнований.

Из-за этих и ноябрьских перестановок рязанцы первые три матча весны проведут на выезде, а дома впервые сыграют только 30 апреля. Завершат турнир они 28 мая в Пензе.

Полностью расписание встреч команды на остаток сезона выглядит так:

  • 9 апреля. «Энергомаш» (Белгород) — в гостях;
  • 16 апреля. «Арсенал-2» (Тула) — в гостях;
  • 23 апреля. «Чертаново» (Москва) — в гостях;
  • 30 апреля. «Витязь» (Подольск) — дома;
  • 7 мая. «Авангард» (Курск) — в гостях;
  • 14 мая. «Сатурн» (Раменское) — дома;
  • 21 мая. «Динамо» (Брянск) — дома;
  • 28 мая. «Зенит» (Пенза) — в гостях.

Напомним, после первой части турнира рязанские футболисты занимают десятое место.

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