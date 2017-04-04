ФК «Рязань» сыграет дома после Белгорода, Тулы и Москвы. Обновленное расписание

ПФЛ утвердила обновленное расписание весенней части первенства зоны «Центр», сообщил
Из-за этих и
Полностью расписание встреч команды на остаток сезона выглядит так:
- 9 апреля. «Энергомаш» (Белгород) — в гостях;
- 16 апреля. «Арсенал-2» (Тула) — в гостях;
- 23 апреля. «Чертаново» (Москва) — в гостях;
- 30 апреля. «Витязь» (Подольск) — дома;
- 7 мая. «Авангард» (Курск) — в гостях;
- 14 мая. «Сатурн» (Раменское) — дома;
- 21 мая. «Динамо» (Брянск) — дома;
- 28 мая. «Зенит» (Пенза) — в гостях.
Напомним, после первой части турнира рязанские футболисты занимают десятое место.