Играть с БК «Рязань» приедут финалисты прошлого сезона. Расписание

Стали известны все соперники БК «Рязань» по домашнему групповому этапу утешительного плей-офф и расписание матчей. Календарь опубликовала
Кроме столичной МБА, о чьем участии было известно заранее, к «зубрам» приездут проигравшие в четвертьфинале «Сахалин» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области. В прошлом сезоне эти команды завоевали соответственно золото и серебро.
Все матчи пройдут в спорткомплекте Дворца детского творчества. Расписание выглядит так:
- 8 апреля, 13:00 «Темп-СУМЗ-УГМК» — МБА;
- 8 апреля, 15:30 БК «Рязань» — «Сахалин»;
- 9 апреля, 13:00 МБА — «Сахалин»;
- 9 апреля, 15:30 БК «Рязань» — «Темп-СУМЗ-УГМК»;
- 10 апреля, 13:00 «Сахалин» — «Темп-СУМЗ-УГМК»;
- 10 апреля, 15:30 БК «Рязань» — МБА.
Две лучшие команды из группы продолжат борьбу за итоговое пятое место, неудачники — за девятое.