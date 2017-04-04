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11:44, 4 апреля 2017 190

Играть с БК «Рязань» приедут финалисты прошлого сезона. Расписание

Играть с БК «Рязань» приедут финалисты прошлого сезона. Расписание

Стали известны все соперники БК «Рязань» по домашнему групповому этапу утешительного плей-офф и расписание матчей. Календарь опубликовала национальная федерация.

Кроме столичной МБА, о чьем участии было известно заранее, к «зубрам» приездут проигравшие в четвертьфинале «Сахалин» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области. В прошлом сезоне эти команды завоевали соответственно золото и серебро.

Все матчи пройдут в спорткомплекте Дворца детского творчества. Расписание выглядит так:

  • 8 апреля, 13:00 «Темп-СУМЗ-УГМК» — МБА;
  • 8 апреля, 15:30 БК «Рязань» — «Сахалин»;
  • 9 апреля, 13:00 МБА — «Сахалин»;
  • 9 апреля, 15:30 БК «Рязань» — «Темп-СУМЗ-УГМК»;
  • 10 апреля, 13:00 «Сахалин» — «Темп-СУМЗ-УГМК»;
  • 10 апреля, 15:30 БК «Рязань» — МБА.

Две лучшие команды из группы продолжат борьбу за итоговое пятое место, неудачники — за девятое.

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