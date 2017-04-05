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10:07, 5 апреля 2017 313

Четыре рязанские «десантницы» прибыли в США

Четыре рязанские «десантницы» прибыли в США

Четыре футболистки «Рязани-ВДВ» отправились в США со сборной России. Национальная команда прибыла в Даллас транзитом через немецкий Франкфурт, сообщил ее Твиттер. В составе защитницы Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина и форвард Елена Данилова.

Россиянки проведут два товарищеских матча с американской сборной: 6 апреля в городе Фриско и 9 апреля в Хьюстоне. Спарринги будут частью подготовки к летнему чемпионату Европы.

Напомним, первоначально на игры в США вызвали трех рязанских футболисток.

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