Четыре рязанские «десантницы» прибыли в США

Четыре футболистки «Рязани-ВДВ» отправились в США со сборной России. Национальная команда прибыла в Даллас транзитом через немецкий Франкфурт, сообщил ее Твиттер. В составе защитницы Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина и форвард Елена Данилова.
Россиянки проведут два товарищеских матча с американской сборной: 6 апреля в городе Фриско и 9 апреля в Хьюстоне. Спарринги будут частью подготовки к летнему чемпионату Европы.
Напомним, первоначально на игры в США вызвали
Сегодня @WomenRussia летит в США, где сыграет два товарищеских матча с американками!!! pic.twitter.com/q3a5a9B6KC— Женская сборная (@WomenRussia) 3 апреля 2017 г.
Вылетаем в США на товарищеские матчи! До встречи в эфире 😊😊😊 pic.twitter.com/ZfuXjacJYc— Женская сборная (@WomenRussia) 3 апреля 2017 г.
Прилетели в Даллас! pic.twitter.com/gqIphvDstd— Женская сборная (@WomenRussia) 3 апреля 2017 г.
Тренируемся! pic.twitter.com/MqCNbMT3q6— Женская сборная (@WomenRussia) 4 апреля 2017 г.