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14:24, 5 апреля 2017 1347

Все идет по плану. RZN.info публикует фоторепортаж строительства центра единоборств в Рязани

Все идет по плану. RZN.info публикует фоторепортаж строительства центра единоборств в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 5 марта, корреспондент RZN.info посетил строительство центра единоборств в Мервине за ТЦ «Метро».

Как рассказал начальник участка Роман Зеленухин, в настоящее время ведутся общестроительные работы.

Он рассказал, что здание центра единоборств будет разделено на две части: основное и спортивную арену, которая будет вмещать более тысячи человек.

По его словам, на первом этаже основного здания уже ведется кирпичная кладка отдельных помещений, кабинетов, залов и столовой, на втором — монолитно-каркасное строительство, а на третьем — возведение колонн.

В центре будут построены залы для занятия борьбой, дзюдо, самбо, тхэквондо и другим дисциплинам.

«Каждый вид единоборств потребует определенное покрытие», — отметил Роман Зеленухин.

Собеседник рассказал, что на арене выполнены монолитные работы по трибунам, возводятся колонны для монтажа ферм перекрытия.

Он также подчеркнул, что объект будет сдан раньше срока (декабря 2017 года).

Также на территории центра планируется благоустройство.

«Здесь будут газоны, открытая парковка, разбит небольшой сквер с аллеями, лавочками и фонтаном», — отметил начальник участка. — «Надеюсь, это будет отличное место для отдыха местных жителей».

Напомним, центр единоборств стане частью микрорайона «Метропарк» в Мервине. Его проект предусматривает строительство пяти многоэтажек и расчистку русла и берега Трубежа.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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