Перед домашними матчами Кубка «Сибура» БК «Рязань» сыграл со школьниками

Игроки БК «Рязань» посетили городскую школу №8. Визит приурочили ко Дню здоровья, сообщила клубная пресс-служба в четверг, 6 апреля. В гости к детям пришли Евгений Карпеко, Павел Буагенко и Никита Клюндиков. Они провели мастер-класс, а затем сыграли с учениками товарищеский матч. Он завершился вничью.
Также «зубры» ответили на вопросы. Дети, в частности, интересовались: на каких кроватях спят баскетболисты, чем питаются, высокие ли у них жены.
Перед уходом игроки пригласили школьников на матчи Кубка «Сибура» — утешительного плей-офф Суперлиги. Напомним,
Фото БК «