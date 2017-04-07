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10:23, 7 апреля 2017 356

Перед домашними матчами Кубка «Сибура» БК «Рязань» сыграл со школьниками

Перед домашними матчами Кубка «Сибура» БК «Рязань» сыграл со школьниками

Игроки БК «Рязань» посетили городскую школу №8. Визит приурочили ко Дню здоровья, сообщила клубная пресс-служба в четверг, 6 апреля. В гости к детям пришли Евгений Карпеко, Павел Буагенко и Никита Клюндиков. Они провели мастер-класс, а затем сыграли с учениками товарищеский матч. Он завершился вничью.

Также «зубры» ответили на вопросы. Дети, в частности, интересовались: на каких кроватях спят баскетболисты, чем питаются, высокие ли у них жены.

Перед уходом игроки пригласили школьников на матчи Кубка «Сибура» — утешительного плей-офф Суперлиги. Напомним, с 8 по 10 апреля рязанцы дома сыграют с «Сахалином», «Темпом-СУМЗ-УГМК» из Ревды и столичной МБА.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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