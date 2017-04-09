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8:28, 9 апреля 2017 200

На чемпионат Европы взяли двух рязанских дзюдоистов

На чемпионат Европы взяли двух рязанских дзюдоистов

В сборную России на чемпионат Европы по дзюдо вошли два рязанца. Состав опубликовало ТАСС со ссылкой на национальную федерацию в пятницу, 7 апреля. Уали Куржев (до 73 кг) и Андрей Волков (до 90 кг) выступят в командном турнире. В личных состязаниях рязанские борцы участвовать не будут.

Чемпионат пройдет в Варшаве. Командный турнир запланирован на 23 апреля.

В прошлом году Куржев и Волков стали серебряными призерами командного ЧЕ.

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