На чемпионат Европы взяли двух рязанских дзюдоистов

В сборную России на чемпионат Европы по дзюдо вошли два рязанца. Состав опубликовало
Чемпионат пройдет в Варшаве. Командный турнир запланирован на 23 апреля.
В прошлом году Куржев и Волков стали
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В сборную России на чемпионат Европы по дзюдо вошли два рязанца. Состав опубликовало
Чемпионат пройдет в Варшаве. Командный турнир запланирован на 23 апреля.
В прошлом году Куржев и Волков стали
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