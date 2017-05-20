Рязанские рафтеры вернулись с Чемпионата России с медалями. Фото

Рязанские рафтеры завоевали медали на Чемпионате России. Состязания проходили с 26 апреля по 2 мая в республике Адыгея, сообщила
По итогам соревнований в дисциплине «параллельный спринт» «серебро» взял мужской экипаж «R4» в составе Александра Ляхова, Ильи Паненкова, Станислава Пантелеева и Алексея Якунина.
Женская команда в составе Алены Борисовой, Юлии Ларькиной, Натальи Морозовой, Татьяны Двойниной, Марии Шиманской, Нины Якуниной и Ирины Барановой получили бронзовые награды в дисциплине «параллельный спринт» в классе судов «R6» и «R4».
Напомним, рязанцы отправятся в Грузии на Чемпионат Европы по рафтингу, который пройдет с 22 по 28 мая.
Фото с сайта минспорта