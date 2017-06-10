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10:46, 10 июня 2017 1896

В состав сборной на олимпийский сезон вошла одна рязанская спортсменка

В состав сборной на олимпийский сезон вошла одна рязанская спортсменка

В сборные России по зимним видам спорта на олимпийский сезон-17/18 попала одна представительница Рязанской области. Списки национальных команд опубликованы на сайте Минспорта РФ.

В основной состав лыжной сборной вошла участница двух Игр Наталья Матвеева. Кроме того, в команду включили двух выпускников Академии ФСИН: в основу попала Ольга Царева, в резерв — Ермил Вокуев.

В числе 50 кандидатов в хоккейную сборную оказались уроженец области Антон Белов и бывшие игроки ХК «Рязань» Владислав Гавриков, Артем Ильенко, Рушан Рафиков и Никита Черепанов. В резерв включили Дениса Алексеева, Антона Красоткина и Данила Юртайкина, игравших в команде в прошедшем сезоне.

Кроме того, в тренерский штаб сборной России по шорт-треку вошла рязанка Мария Николаева. Она работает в национальной команде в качестве аналитика четыре года.

Фото Федерации лыжных гонок России

© RZN.info

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