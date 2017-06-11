Андрейкин ни разу не проиграл на чемпионате Европы

Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин сыграл на чемпионате Европы. Соревнования завершились в Минске в субботу, 10 июня. Гроссмейстер одержал три победы, в том числе одну черными фигурами, свел вничью восемь партий и не потерпел ни одного поражения.
Рязанец набрал 7 очков из 11 возможных. Больше оказалось у 38 шахматистов, столько же — еще у 31. С учетом дополнительных показателей Андрейкин занял итоговое 45-е место. По рейтингу он был вторым среди всех участников.
Чемпионат выиграл россиянин Максим Матлаков, набравший 8,5 очка. Андрейкин стал 11-м среди соотечественников.
Напомним, в июле гроссмейстер из Рязани выступит