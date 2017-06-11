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10:43, 11 июня 2017 1002

Андрейкин ни разу не проиграл на чемпионате Европы

Андрейкин ни разу не проиграл на чемпионате Европы

Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин сыграл на чемпионате Европы. Соревнования завершились в Минске в субботу, 10 июня. Гроссмейстер одержал три победы, в том числе одну черными фигурами, свел вничью восемь партий и не потерпел ни одного поражения.

Рязанец набрал 7 очков из 11 возможных. Больше оказалось у 38 шахматистов, столько же — еще у 31. С учетом дополнительных показателей Андрейкин занял итоговое 45-е место. По рейтингу он был вторым среди всех участников.

Чемпионат выиграл россиянин Максим Матлаков, набравший 8,5 очка. Андрейкин стал 11-м среди соотечественников.

Напомним, в июле гроссмейстер из Рязани выступит на супертурнире в Дортмунде.

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