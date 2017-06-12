Футболистки «Рязани-ВДВ» принесли еще одну победу сборной России. Фото

Футболистки «Рязани-ВДВ» принесли еще одну победу сборной России. В воскресенье, 11 июня, национальная команда в товарищеском матче дома обыграла Сербию 2:0, сообщил
Оба мяча забили рязанки. На 42-й минуте Елена Данилова поразила ворота
Данилова и Федорова провели встречу полностью, как и их одноклубница Дарья Макаренко. Еще одна рязанская футболистка Татьяна Шейкина вышла в стартовом составе и покинула поле на 81-й минуте. Анна Беломытцева и Елена Медведь остались в запасе.
«Это была непростая игра, — призналась Макаренко. — Конечно, без ошибок и помарок не обошлось, но мы добились положительного результата. Рада, что так закончилась игра!»
Напомним, 8 июня россиянки разгромили Сербию 5:2. Тогда
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