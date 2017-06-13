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11:57, 13 июня 2017 142

Лучший бомбардир «Элекса-Фаворита» начнет тренировки после медового месяца в Доминикане

Лучший бомбардир «Элекса-Фаворита» начнет тренировки после медового месяца в Доминикане

Лучший бомбардир рязанского «Элекса-Фаворита» Денис Голунов женился на подруге Анне, с которой вместе четыре года. Свадьба прошла в Москве, сообщила клубная пресс-служба во вторник, 13 июня.

Медовый месяц молодожены проведут в Доминикане, после чего переедут в Рязань. «В начале июля начнем потихонечку перевозить вещи, — рассказал Голунов. — Параллельно с этим буду тренироваться, может быть, застану вместе с ребятами и сезон пляжного футбола. А уже к концу месяца планирую полностью переехать и стать рязанцем».

Фото МФК «Элекс-Фаворит»

© RZN.info

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