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11:06, 13 июня 2017 501

Престижные соревнования под Рязанью выиграл дрифтер из Владивостока. Видео

Престижные соревнования под Рязанью выиграл дрифтер из Владивостока. Видео

Под Рязанью прошли престижные соревнования по дрифту. В рамках третьего этапа серии RDS-2017 на трассе «Атрон» в Секиотове боролись 35 пилотов, сообщили организаторы.

Победителем стал Илья Федоров из Владивостока. Пройдя четыре раунда плей-офф, в финале он взял верх над красноярцем Дамиром Идиятулиным, который выиграл квалификацию и в итоге отстал только на одно очко.

Федоров выступает на Nissan 180 SX, Идиятулин — на Toyota Altezza, бронзовый призер Павел Бусыкин из Москвы — на Toyota Supra. Отечественную машину использовал только один участник: столичный гонщик Федор Воробьев занял со своим ВАЗ-2105 девятое место.

Организаторы полностью транслировали оба дня соревнований.

Фото «АвтоМосква», Дмитрия Бухтеева, Дениса Бушковского, Эмина Джафарова

видео RDS, AlexD_ProDrift, Tornado Drift Trikes, Танечки Клычниковой

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