Престижные соревнования под Рязанью выиграл дрифтер из Владивостока. Видео

Под Рязанью прошли престижные соревнования по дрифту. В рамках третьего этапа серии RDS-2017 на трассе «Атрон» в Секиотове боролись 35 пилотов, сообщили
Победителем стал Илья Федоров из Владивостока. Пройдя четыре раунда плей-офф, в финале он взял верх над красноярцем Дамиром Идиятулиным, который выиграл квалификацию и в итоге отстал только на одно очко.
Федоров выступает на Nissan 180 SX, Идиятулин — на Toyota Altezza, бронзовый призер Павел Бусыкин из Москвы — на Toyota Supra. Отечественную машину использовал только один участник: столичный гонщик Федор Воробьев занял со своим ВАЗ-2105 девятое место.
Организаторы полностью транслировали оба дня соревнований.
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С результатом 98,6 балла удалось занять 2 место в квалификации! • @Repost from @autoprofi_team @atron_track_ryazan #autoprofiteam #autoprofi #автоппофи #losevdrift #rds2017 #vdrifte #russiandriftseries #atron_track_ryazan #yashnikov #burkaloproduction #лосев #евгенийлосев #траекториялосева @traektoriya_loseva
Публикация от Евгений Лосев (@losevdrift)