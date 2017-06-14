Бывший директор БК «Рязань» стал главным тренером финалистов Суперлиги

Бывший директор БК «Рязань» Александр Лукин стал главным тренером «Иркута». Об этом сообщил
«Конечно, было несколько неожиданно услышать предложение руководства возглавить команду в новом сезоне, — признался специалист. — Размышлять долго не стал — посмотрел на ситуацию со всех сторон, взвесил плюсы и минусы и согласился».
37-летний Лукин — рязанец, выпускник педуниверситета. Тренировал команду вуза, был вице-президентом областной федерации баскетбола. Пост директора БК «Рязань» занимал в 2008—2011 годах, впоследствии работал на разных должностях в «Триумфе», «России», «АлтайБаскете», юношеской сборной.
Добавим, сменщик Лукина в рязанском клубе Сергей Волков,