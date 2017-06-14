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12:05, 14 июня 2017 1170

Финт футболистки «Рязани-ВДВ» восхитил журналистов. Видео

Финт футболистки «Рязани-ВДВ» восхитил журналистов. Видео

Форварду «Рязани-ВДВ» Марине Федоровой удался финт «радуга» в матче за сборную. В товарищеской игре с Сербией 20-летняя футболистка перебросила мяч через защитницу, зажав его ногами.

«Фантастика! Я у мужиков такого финта уже не видел… Да вообще, видел я или нет? По-моему нет. А девчонки делают. Браво, Марина Федорова», — отреагировал комментатор встречи.

Твиттер женской сборной опубликовал видео момента, назвав финт «шикарным» и заметив: «Такое нечасто увидишь».

Сайт канала Eurosport охарактеризовал финт как «волшебный» и «потрясающий». По мнению журналистов, рязанка «знает толк в обводке» и достойна места в мужской сборной на Кубке Конфедераций.

Нападающая перешла в рязанскую команду в межсезонье из финского «Найс Футис». Она сыграла за «десантниц» 7 матчей и забила 1 мяч.

Фото и видео РФС

© RZN.info

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